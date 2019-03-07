Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eminönü'nde denize düşen pikap çıkarıldı - İSTANBUL

Eminönü'nde denize düşen pikap çıkarıldı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Aracın vinç yardımıyla denizden çıkarılması - Çekici ile olay yerinden götürülmesiGÜNCELLEME - Eminönü'nde pikap denize düştü - Araçtaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı - Pikap, vinç yardımıyla denizden çıkarıldıARACIN DENİZDEN ÇIKARILMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Eminönü'nde denize düşen pikaptaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesi yakınında bir pikap, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.Vinç yardımıyla denizden çıkarılan pikap olay yerinden götürüldü.

Polis Vapur İskelesi Arabalı Vapur Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı