Eminönü'nde denize düşen pikap çıkarıldı - İSTANBUL
- Olay yerinden görüntüler - Aracın vinç yardımıyla denizden çıkarılması - Çekici ile olay yerinden götürülmesiGÜNCELLEME - Eminönü'nde pikap denize düştü - Araçtaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı - Pikap, vinç yardımıyla denizden çıkarıldıARACIN DENİZDEN ÇIKARILMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Eminönü'nde denize düşen pikaptaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesi yakınında bir pikap, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.Vinç yardımıyla denizden çıkarılan pikap olay yerinden götürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım