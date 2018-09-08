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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eminönü'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı

Eminönü'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı

Esnafın eşyalarını koruması

Sağanak Yağış Akalan Şiddetli Yağış 

-Caddeden akan sel suları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eminönü'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda sel oluştu. İlçe esnafı iş yerlerinin önünde bulunan mallarının üzerini örterek yağmurdan korumaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yer yer su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksz yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Eminönü'nde etkili olan yoğun yağış yollarda sele neden oldu. Sokaklardan akan sel suları çevreedeki esnafa da zor anlar yaşattı. Esnafın dışarıda bulunan mallarının üzerini örterek korumaya çalıştığı görüldü.

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