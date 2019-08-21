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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor - İSTANBUL Haberi

Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor - İSTANBUL Haberi

- Eminönü alt geçidinden detaylar - Esnafı Ahmet Çalışkan ile röportajEminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da cumartesi günü sağanak yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde esnafın dükkanlarda temizlik çalışmaları sürüyor.Eminönü'nde yaşanan su baskını sonrasında alt geçitte zarar gören zeminin onarımı da devam ederken kimi esnaf da dükkanlardaki eşyaları tahliye ediyor.Eminönü alt geçidi esnafı Ahmet Çalışkan, cumartesi gününden bu yana ilk 12 saatten sonra çalışmaların yoğunlaştığını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın özellikle dün Eminönü alt geçidine gelmesinin kendilerine çok büyük katkı sağladığını aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:"Kaymakamımız iki gündür geliyor. Onun dışında buradaki çalışmalar için belediyenin yetkilileri burada. Özellikle zabıta ekipleri ilk günden bu yana malımıza sahip çıktı. Dükkanlarımızı bırakıp rahatça eve gidebildik. Alt geçide esnaftan başkasının girişine izin verilmiyor. Şu anda alt geçitteki alt yapı çalışmaları devam ediyor. Havalandırması, ışık sistemleri, tavanı da yapılacak. Esnaflar olarak tadilatlara başladık."Çalışkan, böyle bir afetten sonra yetkililerin yanlarında olmasının güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Devletimizi yanımızda görmek güzel oldu. Devletin vatandaşının yanında olması güzel bir şey. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Sağanak Yağış Bild Su Baskını Zabıta Irak 

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