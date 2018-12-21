Emine Erdoğan, Ümraniye Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışına katıldı

-Emine Erdoğan’ın konuşması

-Plaket takdimi

-Kurdele kesimi

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, ’’Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençliğe muhtacız’’ dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılış töreni gerçekleşti. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ümraniye'ye ve sağlık camiamıza hayırlı olsun. Yeşilay, ile birlikte yürüteceğimiz bir proje. Arsayı biz tahsis ettik ve binayı da biz yaptık. Yardımcı hizmet personelini de biz istihdam edeceğiz. Rehabilite uzmanlarını da Yeşilay istihdam edecek. Burası Yeşilay Danışmanlık Merkezi olacak. Ancak sadece öylece bir danışmanlık merkezi değil, uyuşturucu ile çeşitli konularda bağımlılık hastalıklarına çocuklarımızın tedavisi noktasında bir başlangıç noktası olacak burası. Görüşme odaları, terapi odaları, hobi salonları var. Bin metrekarelik alanda uyuşturucu ile mücadele merkezi burası. Gençlerimize ve Ümraniye’mize hayırlı olsun” dedi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda medyanın önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, ’’Bizler insan sağlığının üç merkezinin olduğunu düşünen bir medeniyetin mensuplarıyız. Beden, ruh ve akıl sağlığı bir bütündür. Gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Medyaya da bu süreçte büyük bir sorumluluk düşüyor. Türü ne olursa olsun, bağımlılık özendiriliyor. Bir yaşam tarzı gibi sunuluyor. Parlak yaşamlar gençler için rol ve model olarak gösteriliyor. Uzaktan ışığı ne kadar parlak olsa da bir yıldız sandığımız o şeyin kimi zaman yok edici bir volkanik patlama olabileceğini gençlerimize anlatmalıyız. İnsanı bağımlılıklara sürükleyen ruhsal boşlukları doldurmalıyız. Gençleri bağımlılıktan alı koyacak şeyin müzik, spor, sanat ve bilim olduğunu unutmayalım. Spor, beden eğitimiyle beraber nefsi de eğitiyor. Kişiliği olumlu yönde geliştirerek sosyalleşme becerisini artırıyor. Ergen gelişiminde özellikle içe kapanmaların önüne geçmek için çok kritik noktalarda sporun, sanatın olumlu etkisini daha iyi kullanmalıyız. Önleyici tedbirlerden sonra rehabilite edici çalışmalar son derece önemlidir’’ şeklinde konuştu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin özgür bir çalışma modeliyle başarılı işlere imza attığını belirten Emine Erdoğan, ’’Bağımlı hale gelen bireylere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Bu noktada YEDAM, çok özgün bir çalışma modeli ortaya koyuyor. Bilimsel temellere dayanan uluslararası tecrübeyi özümsemiş bir yöntemle hareket ediyor. Tamamen ücretsiz ve mahremiyete sadık kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Tütün ile mücadele çok büyük bir başarı elde eden Yeşilay’ımızın uyuşturucu ile mücadele konusunda da büyük mesafeler alacağını inanıyorum. Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz. Milletçe bir seferberlikle bu işin üstesinden gelmek durumundayız. Bugün bu seferberlik için bir milat olsun inşallah. Bizim gücünü iradesinin sağlamlığından alan bir nesle ihtiyacımız var. Necip Fazıl’ın deyimiyle, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençliğe muhtacız’’ ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle Ümraniye Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

(ÖY-

