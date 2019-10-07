Emine Erdoğan, Sırbistan'da çocuk hastanesini ziyaret etti - BELGRAD
- Emine Erdoğan'ın konuşması - Plaket takdimi - Emine Erdoğan'ın hastanede yatan çocukları ziyaretiBELGRAD (AA) - Belgrad programı kapsamında Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesini ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine de katıldı. Türkiye'nin sağlık hizmetlerine "önce insan" felsefesini merkeze aldığını vurgulayan ve bu kapsamda 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Türkiye olarak dünyanın tüm acil durumlarına ilk ulaşan olma gayretindeyiz. Nerede ihtiyaç varsa tüm kurumlarımızla bütün dünya kadınlarının ve çocuklarının yanındayız." dedi. TİKA'nın temin ettiği ambulansın çoçuk hastanesinin kapasitesini daha da artırmasını dileyen Emine Erdoğan, TİKA'nın söz konusu projesiyle Sırbistan sağlık sektörünün fiziki altyapısı ve imkanlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçladığını belirtti. Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki beşeri köprülerin gün geçtikçe gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tören sonrasında Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.Emine Erdoğan, annesi böbrek hastası olduğu için kemoterapi tedavisini tek başına alan 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla da bir araya gelerek, doğum gününü kutladı.Ziyarette Emine Erdoğan'a Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar da eşlik etti.Emine Erdoğan, son olarak müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını da ziyaret ederek konağın tarihi hakkında bilgi aldı.
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