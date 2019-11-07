- Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan’da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan’da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.
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