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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Emine Erdoğan huzurevini ziyaret etti

Emine Erdoğan huzurevini ziyaret etti

Emine Erdoğan gezmesi

Hatıra Fotoğrafı 

-Huzurevi sakinleriyle sohbet etmesi
-Emine Erdoğan eserleri incelemesi
-Emine Erdoğan konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca’daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan gün içerisinde Çamlıca’daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan’a ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle sohbetler ederek onların bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinlerinin yapmış olduğu eserleri inceleyen Emine Erdoğan, burada bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Emine Erdoğan, “Biz tabi birinci tercihimiz herkesin yaşını almış büyüklerimizin çocuklarının ve torunlarının yanında vakit geçirmesini istiyoruz. Eğer ailesi yoksa buralara gelmesini tercih ediyoruz, olması gereken bu. Çünkü onun kızı da yaşlanacak ve onun durumuna gelecek. Maddi imkanlar, dostlar çok güzel, bizler devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ama aile sıcaklığını verecek bir mekanizmamız yok, bunu gerçekleştiremeyiz. Onun için lütfen gençler anne ve babalarını yanlarına alsınlar, bizler çok üzülüyoruz” dedi.
Ziyaret bitiminde Emine Erdoğan Huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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