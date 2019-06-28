Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programında - KYOTO

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programında - KYOTO

- Lider eşlerinin Tofuku - ji Tapınağı'nı ziyareti - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Macron'un eşi Brigitte Macron'la sohbeti - Lider eşlerinin toplu fotoğraf çekimi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı - Emine Erdoğan:"G20 Zirvesi resmi eş programında Japonya First Lady'si Akie Abe ev sahipliğinde Kyoto Tofuku - ji Tapınağında devlet başkanlarının eşleriyle bir araya geldik. Bu vesileyle ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum"OSAKA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.
Japonya First Lady'si Akie Abe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya , Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.Osaka Doğu Bahçesi'nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti.Lider eşleri daha sonra Kyoto'da Tofuku - ji Tapınağı'nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi.Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde bir araya gelerek, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.Emine Erdoğan, programın ardından lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.Twitter hesabı üzerinden resmi eş programına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "G20 Zirvesi resmi eş programında Japonya First Lady'si Abe Akie ev sahipliğinde Kyoto Tofuku - ji Tapınağı'nda devlet başkanlarının eşleriyle bir araya geldik. Bu vesileyle ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Devlet Başkanı Rahip Çekim İspanya Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı