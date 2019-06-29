Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı - OSAKA İzle
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi - Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimi Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe tarafından karşılandı.
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