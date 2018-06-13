Emine Erdoğan'dan huzurevi ziyareti (2) - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyareti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın huzurevi sakinleri ile sohbeti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın huzurevi sakinleri ve çalışanlar ile fotoğraf çektirmesiEmine Erdoğan'dan huzurevi ziyareti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Tabii birinci tercihimiz, herkesin, yaşını almış büyüklerimizin ailesinin yanında, çocuklarının ve torunlarının yanında olması ve onlarla vakit geçirmesidir. Eğer bu durumlar oluşmadıysa, ailesi yoksa ancak buralara gelmesini tercih ediyoruz. İdeal olanı bu, olması gereken bu"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Ziyarette, huzurevi sakinleriyle sohbet eden Emine Erdoğan, yaşlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Huzurevindeki el işi atölyesini gezen, resim ve el sanatlarıyla uğraşan yaşlılarla konuşan Erdoğan, atık ürünlerden maketler yapan huzurevi sakini 73 yaşındaki Sulhi Polat'ın eserlerini inceledi.Huzurevi sakinlerinin tek tek yanlarına giderek hatırlarını soran Erdoğan, onların önerilerini ve taleplerini dinledi.Erdoğan, görüşmelerde, sigara paketlerini aldığı yaşlılardan sigarayı bırakma sözü vermelerini istedi. "Önce sağlık" diyerek İshak Çakmak'tan (78) da sigara paketini alan ve sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, bu paketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacağını belirtti. Huzurevinde yaşlılarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan, ailelerinin huzurevine gelip gelmediklerini de sordu. Erdoğan, kızının kendisini görmeye gelmediğini ve bu bayramda onu görmek istediğini söyleyen sakinlerden 70 yaşındaki Ali Çıkın konuştu. Sakinlerden Ali Çıkın, "Kızımı çok seviyorum. Bir tanecik kızım var, 6.5 senedir yüzünü görmüyorum. Kızım beni görmeye gelmiyor. Buradan kızıma sesleniyorum. Benim yanıma niye gelmiyor? Bu Bayram'da kızım Seylan yavrucum, seni görmek istiyorum ve seni bekliyorum. İnşallah gelirsin memnun edersin beni.Emine Erdoğan ailelere seslenerek huzurevlerine ziyarete gelmelerini istediğini belirterek şunları kaydetti:"Tabii birinci tercihimiz herkesin yaşını almış büyüklerimizin ailesinin yanında çocuklarının ve torunlarının yanında olması ve onlarla vakit geçirmesidir. Eğer bu durumlar oluşmadıysa ailesi yoksa ancak buralara gelmesini tercih ediyoruz. İdeal olanı bu, olması gereken bu. Çünkü onun kızı da bir gün yaşlanacak. Bu duruma gelecek. Burada maddi imkanlar harika, dostlar çok güzel, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ama aile sıcaklığını vermemiz için bir mekanizmamız yok. Onun için lütfen, gençler anne ve babalarını yanlarına alsınlar biz çok üzülüyoruz. Gerçekten."Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, huzurevi önünde yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Çamlıca'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Emine Erdoğan huzurevinde evlenen bir çifte ve diğer yaşlılara hediyeler takdim etti.Ziyaret esnasında Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.