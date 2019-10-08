Emine Erdoğan, Damat Ali Paşa Türbesini ziyaret etti - BELGRAD
- Emine Erdoğan'ın gelişi - Emine Erdoğan'ın çeşmeyi ziyaretinden detaylar - Emine Erdoğan'ın türbe ziyaretinden detaylar - Emine Erdoğan'ın dua etmesiBELGRAD (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa çeşmesinin açılışına katıldı. Erdoğan daha sonra Damat Ali Paşa Türbesini ziyaret etti.
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