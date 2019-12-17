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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
- Emine Erdoğan, Cenevre’de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi’ni ziyaret etti

- Emine Erdoğan, Cenevre’de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi’ni ziyaret etti

Emine Erdoğan'ın sergi ziyareti

( CENEVRE ) CENEVRE

Dera Gesi İsviçre 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı’ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi’ni gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsviçre ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı’ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi’ni gezdi. Sergide yer alan Cumhurbaşkanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, müzenin şeref defterini de imzaladı. Emine Erdoğan’a, ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti.
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