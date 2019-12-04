Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi

- Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi

Erdoğan'ın müzeyi gezmesi

( LONDRA ) LONDRA

İslam İlham 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Londra’daki British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi. NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi. Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında ayrıca Somali Diasporası Heyeti'ni de kabul etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı