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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Emine Erdoğan’a 'Katibim'li Karşılama

- Emine Erdoğan’a 'Katibim'li Karşılama

Emine Erdoğan El Sistema'yı ziyareti

Başkent 

-Karşılama
-Müzik dinletisi
-detay

( KARAKAS ) - Emine Erdoğan’a 'Katibim'li karşılama KARAKAS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Venezuela’da yoksul çocuklara öncelik vermek kaydıyla ücretsiz müzik eğitimi sunan El Sistema’yı ziyaret etti. Venezuelalı çocuklar Erdoğan’ı 'Katibim' türküsüyle karşıladı. Venezuela'ya Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı çocukların hayatını değiştiren El Sistema’da 'Katibim' türküsüyle karşılandı. Emine Erdoğan, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta yoksul mahallelerde oturan çocuklara ve gençlere öncelik vermek kaydıyla ücretsiz müzik eğitimi veren El Sistema’yı ziyaret etti. Erdoğan ve ona eşlik eden Venezuela First Lady’si Cilia Flores, Venezuelalı çocukların müzik dinletisine de katıldı.
Konser dinletisinin sonunda Emine Erdoğan'a ziyaret anısına madalya hediye edildi.
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