Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti - BELGRAD
- Ziyaretten detaylar - Emine Erdoğan'ın yetkililerden bilgi alması - Çay ikramıBELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.
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