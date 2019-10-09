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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Kırıkkale Adliyesi'nden görüntü

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Güvenlik Önlemi Katil Zanlısı Basın Mensupları 

-Vatandaşlardan detay
-İçeri girmek isteyen grup
-detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın(43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u(38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne getirilen Fedai Varan, hakim karşısına çıktı. Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı.
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