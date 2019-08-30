Emine Bulut cinayeti protesto edildi - BİLECİK

- Genel detaylar - Detaylar - Basın açıklaması Emine Bulut cinayeti protesto edildiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te toplanan çok sayıda vatandaş, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.Sosyal medyada iletişim kurarak Belediye Çay Bahçesi önünde toplanan vatandaşlar, eşleri tarafından öldürülen 5 kadının duygularını paylaşan yazıları okudu.Grup adına basın açıklaması yapan Özlem Sade, duyarsız kalındığı takdirde bu tür cinayetlerin artacağını söyledi.
Sade, son yıllarda yaşanan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için toplandıklarını ifade etti. Grup, daha sonra dağıldı.
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