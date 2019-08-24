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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Emine Bulut cinayeti - MARDİN Haberi

Emine Bulut cinayeti - MARDİN Haberi

- Kadınlara gül dağıtılması - Şirket yetkilsi Mehmet Yertüm'ün açıklaması - Kendisine gül verilen Nuray Güzel'in açıklaması - Gül demetiEmine Bulut cinayetiMARDİN (AA) - Mardin 'de bir esnaf Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine tepki için kadınlara gül verdi.Artukbey Kahve ve Kuruyemiş A.Ş, kadın şiddetine tepki için şirketin ülke genelindeki bütün şubelerinde, "Kadınlar size Allah'ın emanetidir", "Kadın cinayetine hayır, Emine Bulut" yazılı gül verdi.Şirket yetkilsi Mehmet Yertüm, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını kaydederek, "Amacımız bir anneye, bir kadına, bir kıza sahip çıkmaktır. Bizler de bir annenin evladıyız. Kardeşimizin oradaki haykırışını unutamıyoruz, olayı sindiremiyoruz ve kınıyoruz." dedi.
Gülü alan Nuray Güzel, "Kadına şiddete kınıyoruz ve bir daha yaşanmaması için devletimizin olaya el koymasını diliyoruz. Mardin li esnaf böyle bir incelik düşünmüşler, kendilerine de çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı

Kadın Şiddet Cinayet 

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