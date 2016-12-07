Emin Çapa'ya tokat gibi cevap!



Döviz bürosunda kaydedilen görüntülerde yaşlı bir amca Emin Çapa'ya şu sözlerler tepkisini dile getirdi; ' Reisimiz dövizlerinizi yatırın dedi. Şimdi getirdim döviz yatırmaya. Yalnız bir yazar varmış. Emin Çapa diye bir adam, insan müsveddesi.. O görsün.. Diyor ki; 15-16 Temmuz'da tankların altına yatanlar nerede.. Ben buradayım, bak Ankara'da tankların altına yatıyordum ben. Reisin sözünü tuttum dövizleri getirdim. Bunu Emin Çapa görsün, imansız..

