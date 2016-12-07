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7 Aralık 2016 Çarşamba günü yayınlandı
Emin Çapa'ya tokat gibi cevap!

Emin Çapa'ya tokat gibi cevap!

Sosyal medya üzerinden doların yükselişi hakkında yaptığı yorumda bir skandala imza attan CNN Türk'ün ekonomisti Emin Çapa'ya tepkiler sürüyor.


Döviz bürosunda kaydedilen görüntülerde yaşlı bir amca Emin Çapa'ya şu sözlerler tepkisini dile getirdi; ' Reisimiz dövizlerinizi yatırın dedi. Şimdi getirdim döviz yatırmaya. Yalnız bir yazar varmış. Emin Çapa diye bir adam, insan müsveddesi.. O görsün.. Diyor ki; 15-16 Temmuz'da tankların altına yatanlar nerede.. Ben buradayım, bak Ankara'da tankların altına yatıyordum ben. Reisin sözünü tuttum dövizleri getirdim. Bunu Emin Çapa görsün, imansız..
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