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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

Emet'te trafik kazası: 4 yaralı

-Kaza yapan araçların görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası İğde 

--Yaralıların ambulanslara bindirilip hastaneye götürülmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Emet-Hisarcık yolu İğdeköy kavşağında meydana geldi. Edinelen bilgiye göre, İbrahim Özdemir'in (35) kullandığı 43 ES 351 palaklı otomobil ile Halil İbrahim T. (32) yönetimindeki 43 PG 283 plakalı otomobil'in çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Emet iğdeköy kavşağından köy yoluna dönmekte olan 43 ES 351 plakalı otomobil, arkadan gelen 43 PG 83 plakalı olan araçla dönüş esnasında çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Halil İbrahim T. (32), İbrahim Ö. (35), Mehmet Han Ö ve Akın Samet Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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