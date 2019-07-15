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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emet'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Video

Emet'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Video

-Kaza yapan araçların traktörle çekilmesi

Trafik Kazası 

--Yolun trafiğe açılması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza Emet-Tavşanlı karayolu Günlüce köyü Sarıyer Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Akyol yönetimindeki 43 YC 130 plakalı otomobil ile Ahmet Tunç yönetimindeki 43 ED 875 plakalı otomobil Emet-Tavşanlı yolu Günlüce köyü Sarıyer mevkiinde kafa kafaya çarpıştılar. Kazada Mevlüt Akyol, aynı aileden Şoför Ahmet Tunç, Ayla Tunç, Figen Tunç, Sevil Tunç ve Hülya Tunç yaralandı. Yaralılar Emet, Hisarcık ve Tavşanlı'dan gelen ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
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