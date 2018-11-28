Emet'te arsenikli su dönemi bitiyor

-Başkan Mustafa Koca'nın açıklamaları

-Gölet bölgesine giden yoldan Emet ilçesinin görünümü



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe halkının temiz su hasretinin yeni yılda biteceğini ifade etti.

Koca, Yeniceköy Sorgun mevkiinde yapımı devam eden Emet Göleti'nin, 2019 yılında hizmet vermeye başlayacağı bildirdi. İlçe merkezine 20 kilometre mesafede, Gölet bölgesinde incelemelerde bulunan ve Emet'in temiz su ihtiyacını karşılamak için, canla başla çalıştıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ''Göreve ilk geldiğimizde gördük ki Emet'in su sorunu büyük. Çünkü Bor yataklarının Emet'te olması dolayısıyla, sularımızda arsenik miktarı çıkıyor. Mevsimsel durumlara göre değişik kuyularımızdan sular basıyoruz Emet için. Köklü bir çözüm bulabilmek için öyle bir yerden su getirelim ki, su kendi cazibesi ve akışıyla gelsin ekonomik olsun ve de halkımız temiz su kullansın. DSİ ekipleri ile çıktığımız araştırmada Emet - Yeniceköy, Sorgun mevkiinde bu yeri tespit ettik. Ölçümler yapılıp suyun kalitesi tespit edildikten sonra buraya gölet yapılma kararı alındı. Burası yaklaşık bin 50 metre rakımlı bir yer. 900 ile bin metre arasında depolarımız bulunmakta. Yani su kendi akışıyla buradan depolarımıza gidecek. Bunun anlamı şuan pompalardan dolayı her ay ödediğimiz 70 bin TL'nin belediyede kalması demektir'' dedi.

''Belediye aylık 500 bin TL kara geçecek'' Başkan Koca, ''Şuanda mahalle çeşmelerimiz, dağ suyu çeşmelerimiz var. Ancak bu su Emet'teki çeşmelerimizden ve evlerimizden akmaya başlayınca daha sağlıklı bir nesil yetişecek inşallah. Bu göletin yapım maliyetini 30 yılda belediye olarak ödeyeceğiz. Bu yılda 200 bin lira civarında para tutmaktadır. Şuanda Emet belediyesinin sudan dolayı yıllık elektrik maliyeti 700 bin liradır. Bu gölet hizmete girdiğinde karımız yıllık 500 bin TL olacaktır. Göletin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum '' diye konuştu.



