Emet'te 3 Eylül kutlama gecesi

-Faruk K. ve Aylin Dinçer Konseri

-Çocuklara protokol tarafından hediye verilmesi.

-Mehteran Gösterisi



( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları gece yapılan etkinliklerle sona erdi. Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca 10 yıldır Emet için yapılan hizmetleri anlattı. Gecede sahne alan sanatçılar Faruk K ve Aylin Dinçer Emet Termal Resort Anfi Tiyatroyu dolduran binlerce kişiye keyifli dakikalar yaşattılar. Gecede ayrıca sünnet ettirilen çocuklara ve kulakları delinen kız çocuklarına Kaymakam Hasan Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Koca ve Otel Müdürü ve Ramazan Sezer tarafından hediyeler verildi.

Emet'in kurtuluş gecesi etkinlikleri Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı'nın sunduğu gösteri ile sona erdi. (YD-EFE)

