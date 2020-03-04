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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Emet-Tavşanlı kara yolunda heyelan

Emet-Tavşanlı kara yolunda heyelan

Heyelan olan yol kenarının görüntüleri

Uzunlu Salar Kader Ülfet 

-Günlüce köyünden olan vatandaşların açıklamaları

( KÜTAHYA )- Ana yola sıfır noktada göçük meydana geldi KÜTAHYA

- Kütahya’da Emet-Tavşanlı yolunda daha önce göçmelerin olduğu yolun 20. kilometresinde yola sıfır noktada tekrar göçük olması büyük tepki topladı. Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünün hemen altında, geçen yıl göçükten dolayı güçlendirme çalışması yapılan bölgeye sadece 5 metre mesafede, 2 buçuk metre derinlikte ve 100 metre uzunlukta göçüğün oluşması, göçüğün ana yola sıfır noktada olmasına rağmen, trafik akışının devam etmesi vatandaşlarda endişeye yol açtı. Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlardan Veli Bayram, yaptığı açıklamada, ‘’Yıllardan beri Günlüce köyünde oturuyorum. Bu bizim yolumuzun kaderi, dördüncü kez göçmüştü. Şu anda yine yola bir buçuk metre mesafe kalana kadar göçtü. Bunu yapan mütahitler iyice araştırıp öyle yapmalıdır ve yapılan çalışmalar mutlaka denetlenmelidir ‘’ dedi.
Yıllardır Günlüce köyünde ikamet ettiğini belirten Ali Yalçın, ‘’Bu yol dördünce kez yapıldı beşinci kez aynı şekilde heyelan olmuştur. Hükümetimizden ve sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yolumuzu yapıyor, her işimizi yapıyor fakat denetlemeler çok yetersiz. Yapılan yer gördüğünüz gibi yine aynı şekilde göçtü. Bunlar devletimize külfettir. Bu yollar yapıldığında sıkı bir şekilde denetlenerek tesim alınmasını istiyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz’’ dedi.
80 yaşında olduğunu belirten Mehmet Sevinç, ‘’Benim bahçelerimin olduğu yer var. 38 metrede kömür var. Kömürün üstüne beton attılar. Ne yapsalar bu yol kayar. Bu bölgede su var. Bu su olduğu müddetçe bu yolda kaymalar devam eder’’ İfadelerini kullandı. (YD-EFE)
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