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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Emet'in tarihi ve doğal güzellikleri fotoğrafçılara konu oldu

Emet'in tarihi ve doğal güzellikleri fotoğrafçılara konu oldu

Sergiden detaylar

Alışveriş Kaymakamlık Fotoğraf Sergisi Alışveriş Merkezi 

-Kaymakam Hasan Çiçek ile röportaj
-Belediye Başkanı Mustafa Koca ile röportaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için fotoğraf sergisi açıldı. Profesyonel fotoğrafçılara konu olan tarihi ve doğal güzellikler katılımcılardan tam not aldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergi, açılış kurdelesi Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından kesilerek ziyarete açıldı. Amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyleyen Kaymakam Hasan Çiçek, "Emet Kaymakamlığı olarak ilçemizin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacı ile bir çalışma başlattık. Bu çalışma'da kaymakamlık turizm ofisi ve Evliya çelebi fotoğraf derneği iş birliği ile çalışmamızı tamamladık. Buradaki temel amacımız ilçemizde ki doğal güzellikleri halkımıza tanıtmak ve göstermek, bir diğer amacımız ise halkımızın bu doğal güzelliklerinden yararlanmalarını sağlamak Emet'te onları ağırlamak. Emet'te halkımızı ağırlarken de güzel ve lezzetli mutfağını tanıtmak" dedi.
Emet Belediye başkanı Mustafa Koca ise "Emet ilçemizin tanıtı adına kaymakamlığımızın yaptığı fotoğraf çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki bizlerde Emet Belediyesi olarak Emetimizi daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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