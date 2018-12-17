Emet'e 3,5 milyonluk eğitim yatırımı

-İl Müdürü ve İlçe Müdürünün Okuldaki İncelemeleri

-İl Müdürü ve İlçe Müdürünün Açıklamaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde, Gazi Kemal İlkokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.

İlçede bulunan diğer okullarda eğitime devam eden öğrenciler okullarına dönmek için gün sayıyor. 3 milyon 500 bin TL'ye mal olan 16 derslikli okulun en üst katına 260 kişilik anfi türü konferans salonu ve 60 kişilik toplantı salonu yapıldı. Okulun bir buçuk ay içerisinde tamamen bitirilip hizmete gireceği bildirildi.

Emet ilçesine eğitim çalışmalarını incelemek için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ''Ziyaret kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan Emet ilçemizdeki eğitim yatırımlarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. İçinde bulunduğumuz Gazi Kemal ilkokulu binamız 16 derslikli, toplantı salonları olan ve üzerinde 260 kişilik büyük bir salonu olan akustik yapısına dikkat edilerek yapılmış olan güzel bir bina oldu. Binamız 2 Milyon 850 Bin TL artı KDV' ye ihale edilmişti. Bina bittikten sonra yetişirse yarı yılda, yetişmezse daha sonra eğitim öğretime açacağız'' dedi.

Başyiğit, ''Emet ilçemizde, İmam hatip Lisemize 100 kişilik pansiyon yapımı işimiz ihale aşamasına geldi. Aynı zamanda İmam Hatip Lisemizin kapalı spor salonu işi de yine ihale aşamasında. Bunlara en kısa zaman içerisinde temel atıp hayata geçireceğiz. Cevizdere Şehitleri Lisemizin atölye binaları yapımı bitti. Bunlarda hizmete açıldı. Emet Günlüce köyümüzdeki ilkokulumuza 5 derslikli ek bina yaptık. Eğitim öğretime açtık ve şan eğitim öğretim devam etmekte'' diye konuştu.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''İl Milli Eğitim Müdürümüz bugün devam eden çalışmaları yerinde ziyaret etmek için geldi. Şu anda çalışmaları devam eden Gazi Kemal İlkokulu inşaatını yerinde ziyaret ettik. Yaklaşık 3 buçuk Milyon TL' ye mal olacak bu okulumuz , sadece bir okul olmaktan öte, sosyal ve kültürel açığı da karşılayacak olan güzel bir yapı. Yakın zamanda sona erecek ve eğitim öğretime başlayacak. Ben buradan hükümetimize ve emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.



