Emet Belediyesi'nden örnek çalışma İzle

-Park alanına sökülen ağaçların dikimi

-20 yıl önce ağaçları diken Emekli Öğretmen Mehmet Erdem'in açıklamaları

-Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın açıklamaları



( KÜTAHYA )- 20 yıl önce okul kenarlarına dikilen ağaçların okulun yıkılması dolayısıyla zarar görmemesi için belediye tarafından sökülüp yeni yapılan mesire alanına nakil edilmesi takdirle karşılandı KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde, 20 yıl önce okul kenarlarına dikilen ağaçların okulun yıkılması dolayısıyla zarar görmemesi için belediye tarafından sökülüp yeni yapılan mesire alanına nakil edilmesi takdirle karşılandı. Emet Belediyesi'nin yeşile gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını belirten ve 20 yıl önce ağaçları öğrencileriyle birlikte diktiğini belirten Emekli Öğetmen Mehmet Erdem, ''Emet İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptım. İmam Hatip Lisesi Pansiyonu arkasında bulunan ağaçların, pansiyon yıkılırken zayi olacağını düşünüyorduk. Ağaçların zayi olacağından dolayı üzülüyorduk. Fakat Emet Belediye Başkanımız ağaçları heba etmemiş, götürmüşler. Bundan çok memnunuz biz. Bir çok arkadaşımızın emeği var orada, yalnız benim değil'' diye konuştu.

İkinci Etap TOKİ alanının bulunduğu bölgeye yeni bir park yaptıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ''Yaklaşık 2 bin metrekare alanın üzerinde geniş bir park alanı yapıyoruz ve bu alanı yeşillendiriyoruz. Tabii ki burayı yeşillendirirken Gazi Kemal İkokulu ve Emet İmam Hatip Lisesi inşaat alanında var olan ağaçlarımıza hiçbir zaiyat vermeden, ağaç dikme makinasıyla sökerek ve yerlerinden alarak yeni park alanına taşıyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, yeşil bizim için çok önemli. Bu ağaçları diken kardeşlerimiz şuanda bizi ziyaret ediyor, bu ağaçları biz dikmiştik deyip bizlere teşekkür ediyor ve mutluluk duyuyorlar. İnşallah yeni parkımızı yakında hizmete sunduğumuzda, Emet için güzel yürüyüş yolları, güzel bir park alanı, dinlenme yeri ve mesire alanı olacak. Bu konuda bize yardımlarından dolayı Kütahya Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

