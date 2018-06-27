Emel Sayın hayranlarını büyüledi

-Konserde görüntüler

-Emel Sayın'a hediyeler verilmesinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Emel Sayın, şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci günü, Emel Sayın konseriyle tamamlandı. Festival kapsamında sahneyi ilk olarak DJ Funky 'C' aldı. DJ Funky 'C' muhteşem sahne performansıyla alanı dolduran binlerce vatandaşı coşturdu. Mikser başında yaklaşık 1,5 saat kalan DJ Funky 'C' ardından sahneyi Emel Sayın’a devretti. “Festivali’ne katılmak benim için çok gurur verici” Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Emel Sayın, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi.



Sayın,” Alanya çok güzel bunu samimiyetle söylüyorum. Çok eskiden gelmiştim ama şimdiki haliyle daha güzel geldi bana, sempatik, bakımlı tertemiz bir şehir. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne katılmak çok güzel ve benim için çok gurur verici. Diliyorum ki çok uzun zaman ve uzun seneler sürsün bu festival, sonsuza kadar devam etsin. Bu davet için de teşekkürlerimi iletiyorum sayın belediye başkanına ve Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Benim konser programlarım çok yoğun. Geçen sezonda öyle geçti. Önümüzdeki günlerde de yoğun bir program var. İnşallah onları gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi.

Sayın, hayranlarını coşturdu Konuşmanın ardından gümüş taş işlemeli turkuaz mavisi sahne kostümüyle hayranlarının karşına çıkan Emel Sayın, şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 bin kişiye müzik ziyafeti çeken Sayın, konserine 'Yalancı yarim' adlı şarkısıyla başladı.

Ünlü besteci ve orkestra Şefi Selçuk Tekay yönetimindeki muhteşem ekibi ile beraber film şarkılarından bir repertuar sunan Sayın, ‘İntizar’, ‘Tövbeler tövbesi’, ‘Senden başka’ gibi şarkıları seslendirdi. Şarkı arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sayın’a teşekkürlerini ileterek, resminin olduğu su kabağı, Alanya Engelsiz Sanat Evi’nde kursiyer öğrenciler tarafından hazırlanan filografi sanatıyla yapılmış üzerinde mavi boncuk olan tablo, mavi boncuklu bileklik, Alanya’nın simgesi olan çift başlı kartal plaket, Alanya Muzu ve muz lifinden yapılmış taç hediye etti. Kendisine verilen hediyelere teşekkür eden Sayın, daha sonra ‘Rüzgar’ ve ‘Gülizar’ şarkısıyla kaldığı yerden konserine devam etti. Konsere büyük ilgi gösteren Alanyalılar, Emel Sayın'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Söylediği ‘Ayrılmalıyız’ adlı şarkıyla dinleyenleri hüzünlendiren ünlü sanatçı Sayın, ardından söylediği hareketli şarkılarla kalabalığı coşturdu. Güzelliğiyle ve sesiyle geceye katılanları büyüleyen Emel Sayın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Festivalin son gününde Dj Haluk Sarıtaş ve Ebru Gündeş sahne alacak.

