Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Emel Sayın hayranlarını büyüledi

Emel Sayın hayranlarını büyüledi

Emel Sayın'ın sahne öncesi konuşmasından görüntü

Mavi Boncuk Belediye Başkanı 15 Bin Kişi Öğrenciler Basın Mensupları 

-Konserde görüntüler
-Emel Sayın'a hediyeler verilmesinden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Emel Sayın, şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci günü, Emel Sayın konseriyle tamamlandı. Festival kapsamında sahneyi ilk olarak DJ Funky 'C' aldı. DJ Funky 'C' muhteşem sahne performansıyla alanı dolduran binlerce vatandaşı coşturdu. Mikser başında yaklaşık 1,5 saat kalan DJ Funky 'C' ardından sahneyi Emel Sayın’a devretti. “Festivali’ne katılmak benim için çok gurur verici” Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Emel Sayın, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi.

Sayın,” Alanya çok güzel bunu samimiyetle söylüyorum. Çok eskiden gelmiştim ama şimdiki haliyle daha güzel geldi bana, sempatik, bakımlı tertemiz bir şehir. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne katılmak çok güzel ve benim için çok gurur verici. Diliyorum ki çok uzun zaman ve uzun seneler sürsün bu festival, sonsuza kadar devam etsin. Bu davet için de teşekkürlerimi iletiyorum sayın belediye başkanına ve Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Benim konser programlarım çok yoğun. Geçen sezonda öyle geçti. Önümüzdeki günlerde de yoğun bir program var. İnşallah onları gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi.
Sayın, hayranlarını coşturdu Konuşmanın ardından gümüş taş işlemeli turkuaz mavisi sahne kostümüyle hayranlarının karşına çıkan Emel Sayın, şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 bin kişiye müzik ziyafeti çeken Sayın, konserine 'Yalancı yarim' adlı şarkısıyla başladı.
Ünlü besteci ve orkestra Şefi Selçuk Tekay yönetimindeki muhteşem ekibi ile beraber film şarkılarından bir repertuar sunan Sayın, ‘İntizar’, ‘Tövbeler tövbesi’, ‘Senden başka’ gibi şarkıları seslendirdi. Şarkı arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sayın’a teşekkürlerini ileterek, resminin olduğu su kabağı, Alanya Engelsiz Sanat Evi’nde kursiyer öğrenciler tarafından hazırlanan filografi sanatıyla yapılmış üzerinde mavi boncuk olan tablo, mavi boncuklu bileklik, Alanya’nın simgesi olan çift başlı kartal plaket, Alanya Muzu ve muz lifinden yapılmış taç hediye etti. Kendisine verilen hediyelere teşekkür eden Sayın, daha sonra ‘Rüzgar’ ve ‘Gülizar’ şarkısıyla kaldığı yerden konserine devam etti. Konsere büyük ilgi gösteren Alanyalılar, Emel Sayın'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Söylediği ‘Ayrılmalıyız’ adlı şarkıyla dinleyenleri hüzünlendiren ünlü sanatçı Sayın, ardından söylediği hareketli şarkılarla kalabalığı coşturdu. Güzelliğiyle ve sesiyle geceye katılanları büyüleyen Emel Sayın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Festivalin son gününde Dj Haluk Sarıtaş ve Ebru Gündeş sahne alacak.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı