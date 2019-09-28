Emekliliğin tadını kalaycılık ile çıkartıyor İzle

-Ercan Öztürk'ün çalışmalarından detaylar

-Kalay yapılması

-Emekli Ercan Ötürk ile röp.

-Detay görüntüler



( ORDU ) -- Ordulu Ercan Öztürk, emekli olduktan sonra öğrendiği kalaycılık mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor ORDU



- Ordu’da yaşayan 62 yaşındaki Ercan Öztürk, emekli olduktan sonra kendi kendine öğrendiği kalaycılık mesleği ile hem insanlara hizmet veriyor hem de boş zamanı değerlendiriyor. Yıllarda devlet idaresinde hizmet veren Ercan Öztürk, yıllarca bir süre emekli olduktan sonra kalaycılık mesleğine merak saldı. Başkalarından görmesi üzerine kalaycılık işine başlamayı hedefleyen Öztürk, hiçbir eğitim almadan Altınordu ilçesinde açtığı iş yerinde tencere, çaydanlık ve tava gibi mutfak eşyalarının tamirini ve parlatmasını yapıyor. Öztürk, kendisinin yardım almadan öğrendiği mesleğini gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor. “Bu işi başaracağıma inandım” Çevreden gördükten sonra kalaycılık mesleğine merak saldığını ifade eden Öztürk, “Bana bu iş basit geldi ve başaracağıma inandım. Sonrasında da iş yeri kurdum. Çaydanlık, tencere gibi ürünlerin tamirini yapıyorum. Bu konuda da kabiliyetliyim. İnsanlara örnek olmak istiyorum. Çocuklarıma çalışkanlık konusunda örnek olmak istiyorum. Bu işi yaklaşık 2 yıldan bu yana yapıyorum” dedi.

Meraklı ve yetenekli olduğundan bu işi sürdürebildiğine de değinen Ercan Öztürk, “Ben başarıyı seviyorum. Devlet idaresinde çalışırken herhangi bir ticaretle uğraşmıyordum, sanayiden de hiç anlamazdım ama bir baktım kendimi sanayi içerisinde buldum. Zevk almak istiyorum. İnsanın her şeyden önce kendine güveni olması lazım” şeklinde konuştu.

“Burada mutlu oluyorum” Yaklaşık 2 yıl önce kalaycı dükkanında asıl amacının para kazanmak değil, emeklilikte kendisini oyalamak olduğuna değinen Öztürk, herkesin elinde muhakkak bir meslek dalı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu sanatı da herkes yapsın, bir şeyler öğrensin istiyorum. Okumaya meyilli olmayan çocuklarımız da sanatkar olsun istiyorum” ifadelerine yer verdi. (SK-SLH-

