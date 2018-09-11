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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Emeklilerin metrelerce konut kuyruğu...Banka kapısında birbirleri ile yarıştılar İzle

Emeklilerin metrelerce konut kuyruğu...Banka kapısında birbirleri ile yarıştılar İzle

banka önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar

Yarış Emekli Vatandaş Çekim Banka Şubesi Kura Çekimi 

-Kuyrukta taburede oturan bir yaşlı
-Emeklilerle röp
-Bankanın kapısının açılması ile içeri giren emeklilerle sıraya aradan girmek isteyenler arasında yaşanan tartışma

( TOKAT )- Sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler TOKAT

- Tokat’ta emekli ve alt gelir gurubuna yönelik satışa sunulan konutlardan almak isteyen vatandaşlar banka önünde sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Tokat’ta Dedeli Mahallesinde 292’si emeklilere 144 tanesi alt gelir gurubuna yönelik olarak toplam 436 konut satışa sunuldu. Ön kayıtların yapıldığı ilk gün olduğu gibi ikinci günde banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk gün kayıt yaptıramayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde beklemeye başladı.
Uzayıp giden kuyrukta ayakta duramayan bir emekli vatandaşın yanında getirdiği tabureye oturarak beklediği görüldü.
Müracaatların tek bir banka şubesinden yapılmasını eleştiren vatandaşlar kapıların açılması ile sıra ile içeri girdi. Sıraya aradan girmek isteyenlerle sıradaki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. 3 Ekim'de kura çekimi yapılacak 21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvurularda ön kayıt yaptıracak olan emekliler 3 Ekim’de düzenlenecek olan kura çekimi ile ev sahibi olabilecek. Kurada konut hakkı kazanan emekliler bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek.. 3+1 daire için ise en düşük daire fiyatı 225 bin 166 TL. En yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL’ye 96 ay ile 120 ay arasında vade ile satılacak.
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