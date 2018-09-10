Emeklilerin konut izdihamı Haberi

-Banka kapısının açılması ile birlikte içeri girmeye çalışan yaşlıların ezilme tehlikesi geçirmesi -Yaşanan yoğunluk -Banka içerisindeki kalabalık -Emekli vatandaşlarla röp
( TOKAT ) TOKAT
- Tokat’ta, TOKİ'nin satışa çıkaracağı 292’i konut için sıraya giren emekliler banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tokat’ta TOKİ tarafından inşaat çalışmaları devam eden 436 konuttan 292’si emeklilere yönelik olarak satışa sunuldu. Ön kayıtların yapıldığı ilk gün banka şubesi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bankada yoğunluğun devam etmesi nedeni ile emekliler zor anlar yaşadı. Öğlene arasına kadar kayıt yaptıramayan emekliler öğleden sonrada banka önünde yoğunluk oluşturdu. Banka kapılarının açılması ile birlikte aynı anda içeri girmek isteyen emekliler bir birini ezme tehlikesi geçirdi. Bin lira ödeme yaparak kayıt işlemi yaptıran emekliler ev hayali ile bankadan ayrıldı. 21 Eylül son gün 21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvurularda ön kayıt yaptıracak olan emekliler 3 Ekimde düzenlenecek olan kura çekimi ile ev sahibi olabilecek. Kura da konut hakkı kazanan emekliler bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek. 105 bin ile 162 bin liraya konut sahibi olacak. 3+1 daire için ise en düşük daire fiyatı 225 bin 166 TL. en yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL’ye 96 ay ile 120 ay arasında vade ile satılacak. 3+1 daireler 126.42 metrekare, 2+1 daireler ise 85. 38 metrekareden oluşuyor. (Nİ-GF-
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı