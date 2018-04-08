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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Emekli polisler Maltepe’de buluştu

Emekli polisler Maltepe’de buluştu

Kahvaltı programı

Emekli Polis Siyasi Partiler Siyasi Parti Polis Teşkilatı Sosyal Demokrat 

-Konuşmalar
-Teşekkür belgesi takdimi

( İSTANBUL )- Maltepe’de emekli polislerin sorunları dile getirildi İSTANBUL

- Polis Haftası kutlamaları kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ömrünü vatan savunmasına adayan emekli polislerle bir araya geldi. Programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi: “Polis kardeşlerimizin, güvenlik teşkilatımızın geçim kaygısı içinde, gelecek kaygısı içerisinde, çocuklarının geleceğini sağlamak kaygı içerisinde, yarın ne olacağım kaygısı içerisinde yaşamaması gerekir” dedi.
Polis Haftası kutlamaları kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ömrünü vatan savunmasına adayan emekli polislerle bir araya geldi. Küçükyalı Süreyya İlmen Kültür Merkezi Kubbealtı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Hak Arama Platformu Onursal Başkanı Emekli Başkomiser Cevdet Şentürk ile çok sayıda emekli polis katıldı.
Emekli polislerin sorunlarının dinlendiği programda konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi: “Polis teşkilatı bu ülkede huzur içinde, güvenlik içinde yaşamımızın temel unsurudur. Bu görevi yerine getiren polis kardeşlerimizin güvenlik teşkilatımızın geçim kaygısı içinde, gelecek kaygısı içerisinde, çocuklarının geleceğini sağlamak kaygı içerisinde, yarın ne olacağım kaygısı içerisinde yaşamaması gerekir. Bu sorunu çözmek devletin görevidir. Bugün Türkiye’de çalışan insanlar özellikle de polis teşkilatı çalışanlarımız emekli olmaktan korkmaktadır. Çünkü emekli olunduğunda maaşlar düşmektedir. Bu nedenle polislerimiz emekli olmaya asla istememekte ama zamanı geldiğinde emekli olmak zorundadırlar. İşte emeklilikle, görevli aylığı arasında ki bu uçurumu gidermek, polislerimizi emekli olma korkusundan kurtarmak siyaset kurumunun özellikle de hükümetin en temel görevi olmak zorundadır. Önce bu çalışma süreleri ile dinlenme arasındaki bu dengesizliği ortadan kaldırmak lazım. Çalışma sürelerini makul seviyelere çekmek lazım” dedi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, “173 yıl olunca takdir ederseniz ki sorunlar da bir o kadar büyüyor. Çözülemez bir noktaya geliyor. Ama şuna inanıyorum ki, Gün gelirde sosyal demokrat insan odaklı bir Türkiye’de iktidar gelirse sadece sizin değil bu ülkede yaşayan 81 milyon insanın insanca yaşama onurunu yaşaya bileceği bir Türkiye’yi beraber inşa edebiliriz. Bunu söylerken siyasi parti farkı gözetmeksizin söylüyorum. Çünkü insan odaklı hizmet siyasi partilerin ötesindir. İnsan odaklı hizmet insan erdemini en iyi yere taşımaktır. Mademki sen benim güvenliğimi koruyorsun, mademki sen benin bu sokaklarda güven içinde yaşamamı, yürümemi sağlıyorsun. Benim de sana minnet borcum var devlet olarak, vatandaş olarak. Maltepe çok önemli bir ilçe, İstanbul’un göz bebeği 4 Aralık 1889’de kuruluyor. Tarihi köklü bir ilçedeyiz. Bu ülke toprakları üzerinde hem de buraya 3 milyon insanın ‘Adalet Yürüyüşünde ve mitingde topladık Genel Başkanımızla birlikte” diye konuştu.
MB- ÖY-
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