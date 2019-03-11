Emekli polis “Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıp, parkta tabancayla yaşamına son verdi

-Polis detay

-Ceset detay

-inceleme detay

-Kalabalık detay

-ULAŞIM: Sistemden geçilecek



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da emekli polis memuru arkasında bıraktığı “Ölümümden kimse sorumlu değildir' notunun ardından parkta tabancayla yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında, Atatürk Kültür Merkezi içindeki parkın ormanlık alanında meydana geldi. Parka görevli güvenlik görevlileri ağaç altında hareketsiz şekilde yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrolde başından tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin 55 yaşındaki emekli polis memuru R. Ö'ye ait olduğu belirlendi. 10 yıl önce emekli olduğu öğrenilen R.Ö’nün arkasında 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından R.Ö'nün cansız bedeni otopsi için, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İA-

