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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Emekli olup kaz çiftliği kurdular İzle

Emekli olup kaz çiftliği kurdular İzle

- Kaz çiftliğinden detay ve genel görüntüler

Yumurta İlkbahar Allah Düşünür 

-- Röportajlar ve detaylar

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’un Oltu ilçesinde kamudan emekli olan iki arkadaş güçlerini birleştirerek üretime yönelik kaz çiftliği kurdular. Oltu’da ikamet eden Mustafa Aklıbaşında ve İhsan Çelik, kurdukları kaz çiftliğinde 500 kaz yetiştirdiler. Mustafa Aklıbaşında, “Evli ve 3 çocuk babasıyım. Ambulans şoförlüğünden emekli oldum. Emeklilikten sonra üretime ne tür bir katkıda bulunuruz diye düşünürken benim gibi emekli olan arkadaşımla kaz çiftliğini kurduk. İlk etapta 500 kazla başladık. Kurduğumuz kaz çiftliği daha çok üretime dayalı olacak. Şuan ürettiğimiz kazların bir miktarını etlik olarak satacağız, kalan kısmını da yumurtaya yönelik kuluçka düşünüyoruz. Bu şekilde ekonomiye katı sağlamayı düşünüyoruz. Eğer bizde para kazanırsak mutlu oluruz” dedi.
İhsan Çelik ise, “3 çocuk babasıyım. Gençlik Spor Müdürlüğünden emekli oldum. Arkadaşımla birlikte kaz çiftliği kurduk. Küçük bir başlangıç yaptık inşallah başarılı oluruz” diye konuştu.
İlkbaharda başlanılan kaz üretimin de satışa başlandı. (DMA-AA-Y)
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