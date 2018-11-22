Emekli öğretmenler Eğitim Müzesini gezdi

-Öğretmenlerin müzeyi gezmesi,

-Defterlerin görüntüsü,

-Öğretmenler ile röp, detay.



( DÜZCE )- Emekli öğretmenler gezide duygu dolu anlar yaşadı DÜZCE



- Türkiye’nin birçok noktasında görev yapmış ve emekli olmuş öğretmenler Eğitim Müzesini gezerken duygu dolu onlar yaşadılar. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi binasında Eğitim Müzesi oluşturdu. Oluşturulan müzede geçmişten günümüze eğitim hayatını anlatan eserler yer alıyor. Bunların yanı sıra 1920’den itibaren Düzce’nin tüm okullarına ait öğrenci, öğretmen, mezun belgeleri, okul defterleri yer alıyor. Konuralp Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikle emekli olmuş öğretmenler bu müzeyi gezdiler. Emekli olmuş öğretmenler müzeyi gezerken kendilerine ait fotoğraf, belge ile karşılaşınca duygulu anlar yaşandı. Emekli Öğretmen Nevin Dokumacı, “Kütahya Kız Öğretmen okulundan mezun olduğum fotoğrafı gördüm çok duygulandım. Tesadüf oldu. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Kardeşimin eşi de üstteki resimde gördüm. Çok duygulandım, çok mutlu oldum eski günleri hatırladım. 27 sene öğretmenlik yaptım emekli oldum. Öğretmenliği özlüyorum. Bize eski günlerimizi yaşattılar. Çok teşekkür ederim” dedi.

Emekli Öğretmen Ahmet Gürel ise mutlu olduğunu ifade ederek “Mutluluğun sınırı yok. Oldukça mutluyuz. Çünkü meslekte yaşlandık. Düzce bölgesinde en yaşlı öğretmenlerden birisi benim. Ben emekli olalı 32 sene oldu. Öğretmenlik günlerini özledik” dedi.

Gürel, kendisini eğitim hayatına bağlayan 3 öğrenci olduğunu belirterek “Okula benzer yeri yok her taraf kırık dökük sabah kalktım okulun önünde 3 öğrenci beni bekliyor yıl 1955. Onlar elimi öptüler ne olursa olsun burada görev yapacağım dedim. Bu çocuklar mesleğe beni bağlayan oldu. Beyaz yakalı önlükler hiç unutmuyorum” dedi.

Emekli öğretmenlerin mutluluklarına ortak olan Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise “Düzce eğitim müzesini geçen yıl açtık. Bir çok eserlerimiz var. Geçen yıl bütün okullarımızdan bunları topladık. Daha sonra burayı oluşturduk ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi bünyesinde açtık. Bugünde emekli öğretmenlerimizi getirmek istedik. Konuralp bölgesinde ki öğretmenlerimizi gelerek müzeyi gezdiler. Kendilerine ait özel anılar buldular. Kendi resimlerini görenler oldu, kendi malzemelerini gördüler. Onlar için mutlu bir gün, bizde onları mutlu ettiği için mutluyuz” diye konuştu.



