Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Emekli öğretmenler Eğitim Müzesini gezdi

Emekli öğretmenler Eğitim Müzesini gezdi

Bunanın görüntüsü,

Emekli Öğretmen Öğretmenler Öğretmen Eğitim Hayatı Öğretmenlik 

-Öğretmenlerin müzeyi gezmesi,
-Defterlerin görüntüsü,
-Öğretmenler ile röp, detay.

( DÜZCE )- Emekli öğretmenler gezide duygu dolu anlar yaşadı DÜZCE

- Türkiye’nin birçok noktasında görev yapmış ve emekli olmuş öğretmenler Eğitim Müzesini gezerken duygu dolu onlar yaşadılar. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi binasında Eğitim Müzesi oluşturdu. Oluşturulan müzede geçmişten günümüze eğitim hayatını anlatan eserler yer alıyor. Bunların yanı sıra 1920’den itibaren Düzce’nin tüm okullarına ait öğrenci, öğretmen, mezun belgeleri, okul defterleri yer alıyor. Konuralp Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikle emekli olmuş öğretmenler bu müzeyi gezdiler. Emekli olmuş öğretmenler müzeyi gezerken kendilerine ait fotoğraf, belge ile karşılaşınca duygulu anlar yaşandı. Emekli Öğretmen Nevin Dokumacı, “Kütahya Kız Öğretmen okulundan mezun olduğum fotoğrafı gördüm çok duygulandım. Tesadüf oldu. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Kardeşimin eşi de üstteki resimde gördüm. Çok duygulandım, çok mutlu oldum eski günleri hatırladım. 27 sene öğretmenlik yaptım emekli oldum. Öğretmenliği özlüyorum. Bize eski günlerimizi yaşattılar. Çok teşekkür ederim” dedi.
Emekli Öğretmen Ahmet Gürel ise mutlu olduğunu ifade ederek “Mutluluğun sınırı yok. Oldukça mutluyuz. Çünkü meslekte yaşlandık. Düzce bölgesinde en yaşlı öğretmenlerden birisi benim. Ben emekli olalı 32 sene oldu. Öğretmenlik günlerini özledik” dedi.
Gürel, kendisini eğitim hayatına bağlayan 3 öğrenci olduğunu belirterek “Okula benzer yeri yok her taraf kırık dökük sabah kalktım okulun önünde 3 öğrenci beni bekliyor yıl 1955. Onlar elimi öptüler ne olursa olsun burada görev yapacağım dedim. Bu çocuklar mesleğe beni bağlayan oldu. Beyaz yakalı önlükler hiç unutmuyorum” dedi.
Emekli öğretmenlerin mutluluklarına ortak olan Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise “Düzce eğitim müzesini geçen yıl açtık. Bir çok eserlerimiz var. Geçen yıl bütün okullarımızdan bunları topladık. Daha sonra burayı oluşturduk ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi bünyesinde açtık. Bugünde emekli öğretmenlerimizi getirmek istedik. Konuralp bölgesinde ki öğretmenlerimizi gelerek müzeyi gezdiler. Kendilerine ait özel anılar buldular. Kendi resimlerini görenler oldu, kendi malzemelerini gördüler. Onlar için mutlu bir gün, bizde onları mutlu ettiği için mutluyuz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı