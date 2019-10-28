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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Emekli öğretmen yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

yerde yatan yaralı

Hastane Tahkikat Emekli Öğretmen Güvenli Bölge Öğretmen 

-ambulansın gelmesi
-hastaneye kaldırılması
-ölen kişinin kimlik fotosu

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen, kamyonun altında kalarak can verdi. Kaza, Bursa-İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim Orakçı, 54 E 755 plakalı kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Orakçı, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında bölgede inceleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaya karışan kamyonu yan tarafta güvenli bölgeye çektirdikten sonra, trafiğin tekrar açılmasını sağladı. Kamyon şoförü H.A. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. (AÇ-MŞ)
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