Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Emekli öğretmen cinayeti 11 ay sonra çözüldü

- Emekli öğretmen cinayeti 11 ay sonra çözüldü

Emniyet detay

Parmak İzi Emekli Öğretmen Öğretmen Katil Zanlısı Öğretmen Cinayeti 

-Kadın şüphelinin çıkması
-Erkek şüphelinin çıkması
-detay
-Öldürülen şahıs foto

( ANTALYA )- Emekli öğretmenin katil zanlısı olarak komşusu kadın ve erkek arkadaşı gözaltına alındı- Cinayet şüphelisi 11 sonra olay yerindeki parmak izinden yakalandı ANTALYA

- Antalya’da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri komşusu 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Faik Akyol (61) geçtiğimiz 10 Ocak tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’ndeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede Akyol’un komşusu olan D.S isimli kadının evde parmak izini belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler toplanan delil ve telefon görüşmelerinin belirlenmesinin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü.’yü gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (İA-MK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı