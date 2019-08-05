Emekli komutana veda - ANKARA Haberi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Karlı'nın eşi Müşerref Karlı ve çocuklarına başsağlığı dileklerini iletmesi - Cenaze namazı kılınması - Cenazenin askerlerin omuzunda top arabasına taşınmasıEmekli komutana veda - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Tümgeneral Mehmet Karlı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandıANKARA (AA) - Vefat eden emekli Tümgeneral Mehmet Karlı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden emekli Tümgeneral için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Bakan Akar camiye gelişinde, avluda taziyeleri kabul eden Karlı'nın eşi Müşerref ve çocuklarıyla yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karlı'nın cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Top arabasının arkasından yapılan ihtiram yürüyüşü sırasında askeri bando tarafından Itri'nin "Segah Tekbiri" çalındı.Daha sonra cenaze aracına alınan Karlı'nın naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.Törene Akar'ın yanı sıra Karlı'nın ailesi, eski silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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