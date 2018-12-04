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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Emekli işçi sulama kanalında ölü bulundu

Emekli işçi sulama kanalında ölü bulundu

-Cesedin cenaze aracından indirilerek morga alınması

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Cenaze Aracı Sulama Kanalı 

--Cesdin morgdan çıkarılarak Samsun’a götürülmek üzere cenaze aracına bindirilmesi
--Ali Köroğlunun resmi

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde emekli bir işçi sulama kanalında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce boşanan Bafra Belediyesinden emekli Ali Köroğlu'nun (47), ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Üçpınar Mahallesi girişindeki sulama kanalında bir vatandaş tarafından cesedi bulundu. Olay jandarmaya haber verildi.
Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset, buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun'a otopsiye gönderildi. Şahsın en az 1 hafta önce öldüğü tahmin ediliyor Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ŞU-SLH-
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