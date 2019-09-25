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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazı

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-- Kemal kılıçdaroğlu detay
-- Cenazeden detay

( İSTANBUL )- Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı İSTANBUL

- Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım'ın naaşı, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yıldırım’ın cenazesi, defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü.
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