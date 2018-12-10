Emekli doktor denize düşen oltasını almak isterken boğuldu

-kayalık alan detay

-Olta detay

-cesedin çıkarılması

-Düz alana getriilmesi

-Eşyalar detay

-Polisin cep telefonuyla konuşması

-detaygeçilecek



( ANTALYA )- Antalya’da emekli doktor denize düşen oltasını almak için girdiği dalgalı denizde boğuldu.- Üzüntü verici haberi polis doktorun yakınlarına güçlükler verdi. ANTALYA



- Antalya’da emekli doktor denize düşen oltasını almak için girdiği dalgalı denizde boğuldu. Üzüntü verici haberi polis doktorun yakınlarına güçlükle verdi. Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara yolu falezlerde meydana geldi. 76 yaşındaki emekli doktor Hasan Şişli, her günkü gibi bugünde balık tutmak için falezlerden denize indi. Kayalık alandan oltasını denize atan Şişli, dalgaların yüksek olması nedeniyle biranda suya kapıldı. İyi yüzme bildiği için sudan çıkmayı başaran Şişli, daha sonra oltasını almak için yeniden suya girdi. Oltasıyla kıyıya doğru yüzen Hasan Şişli, dev dalgaların arasında kayalık alana doğru sürüklendi. Diğer balıkçılar gözlerden kaybolan Hasan Şişli’ye yardım etmek için kayalık alana geldi. Dalgaların sürüklediği Şişli’yi kayaların arasında hareketsiz şekilde gören, balıkçılar yaşlı adamı güçlükle güvenli bölgeye çıkardı. Balıkçılar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi dalgalar nedeniyle kayalık alana yanaşamadı. Suya giren deniz polisleri yaşlı adamı bulunduğu yerden kaşık sedyeye aldı. Şişli’nin cansız bedeni Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkartıldı. Şişli’nden geriye ikinci oltası kaldı. Polis Şişli’nin barakadaki eşyalarını teslim aldı. Polis, yaşlı adamın cep telefonundan yakınlarına ulaşarak, acı haberi veremedi. Şişli’nin yakınlarını güçlükle olay yerine çağırdı. Şişli’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. "İyi yüzme biliyordu" Olayı gören Eyüp Kırıcı ise, kendisinin de kayalar üzerinde balık tuttuğunu belirterek, “ Yan tarafımda kayanın üzerinde Hasan amcada balık tutuyordu. Dalgalar yüksek olunca biranda suya kapıldı. Çıktı mı diye baktım, yüzüyordu. Denizde yüzüyordu. Oltasını eline almıştı ‘bırak oltayı gel’ dedik. Dalgalar biranda sürükledi. İyi yüzme biliyordu. Kayalardan atladık çekelim diye. Gittiğimizde kayanın arkasında yüzüstü yatıyordu. Kıyıya çıkardık ama gitmişti.”diye konuştu.

(İA-SÇ)

