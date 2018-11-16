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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Emekli astsubay karısını öldürüp intihar etti İzle

Emekli astsubay karısını öldürüp intihar etti İzle

-Olay yerinin görüntüsü

Polis Polis Ekipleri 

--Ambulans ve polisten görüntü
--Aile yakınının sinir krizi geçirmesi
--Olay yeri inceleme ekipleri görüntüsü
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te emekli astsubay, karısını silahla öldürmesinin ardından intihar etti. Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde’de ikamet eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz, oğulları İ.G.’nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi Songül Güleçyüz ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen Uğur Güleçyüz, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı.
Eşine kurşunlar yağdıran Güleçyüz, silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek intihar etti. Güleçyüz çiftinin oğullarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi. Acı haberi alan Songül Güleçyüz’ün kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (AS-
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