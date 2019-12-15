Emekli astsubay bir yılda 5 bin 555 kilometre koştu Haberi

-pasta keserken

-Dursun Şenol röportaj



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da bir emekli astsubay 2019 yılında 5 bin 555 kilometre koşarak kendi rekorunu kırdı. Emekli astsubay hem takdir topluyor hem insanları spora teşvik ediyor. Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki emekli Astsubay Dursun Şenol 2019 yılının başından beri her gün düzenli olarak koşu yapıyor. Bugüne kadar birçok maratonda koşan Dursun Şenol bir yıl içinde koşmuş olduğu 5 bin 555 kilometre ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Dursun Şenol Bursa'da görev yaparken bir grup maratoncunun kendisini teşvik etmesi ile koşmaya yöneldi. Daha sonra emekli olduktan sonra Samsun'a yerleşen Şenol, burada Atakum Run Club (Atakum Koşu Grubu) adında bir grup kurdu. Her gün düzenli olarak koştuğunu ifade eden Dursun Şenol, " 2004 yılında sadece kilo vermek için başladığım bu macera bugüne kadar geldi. Emekli olduktan sonra Bursa'dan Samsun'a yerleştim. Atakum sahile inerek burada koşan arkadaşları, yürüyen arkadaşları bir araya getirerek kendimize bir ekip oluşturduk. Atakum Koşu Grubunu kurduk. Ben yılda ortalama 4 bin ile 5 bin kilometre yapabiliyorum. Bu sene 5 bin yaptıktan sonra Samsun'un ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz dedi.

Kendi kendime acaba 4 tane 5'i bir araya getirebilir miyim diye sordum. Maratoncuların koştuğu sürelere baktım neden olmasın dedim. Bu 5 bin 555 kilometreyi kendimi çok üzmeden yormadan yapamaya çalıştım. Türkiye genelinde 50'nin üzerinde yarı maraton koştum. Bu grubumuzdaki ekip arkadaşlarımız ile beraber Türkiye'nin değişik yerlerine gidiyoruz. 106 kiloydum koşuya başladığımda şuan 83 kiloyum. Bursa yürüyüş yaparken Maratoncular ile karşılaştım onlar beni teşvik etti. O gün bugündür koşuyorum" diye konuştu.

57 yaşındaki emekli astsubayın başarısı Samsun Atakum sahili Çobanlı İskelesinde arkadaşları tarafından pasta kesilerek kutlandı. Akabinde grup üyelerine Dursun Şenol tarafından madalya takdim edildi.



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