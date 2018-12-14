-Sağlık ve jandarma ekipleri gelişi

-Olay yeri inceleme ekibi eve giderken

-Cenazenin evden çıkarılıp araca konulması

-Cenaze aracının gidişi

-Albayın fotoğrafı



( ANTALYA )- Şehir dışındaki eşi ulaşamayınca komşuları eve gönderdi, acı haberi aldı ANTALYA



- Antalya'nın Kemer ilçesinde emekli albay evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, 20 yılı aşkın süredir Kemer'in Çamyuva Mahallesi'nde oturan Mehmet Akın Akkaynak'ın eşi Nur Akkaynak, geçtiğimiz hafta sonu Isparta'ya yakınlarını ziyarete gitti. Mehmet Akın Akkaynak'ı telefonla arayıp ulaşamayan Nur Akkaynak, bunun üzerine yakında oturan tanıdıklarını arayıp yardım istedi. İddiaya göre eve giden komşular evin garaj tarafındaki odada ilk önce Mehmet Akın Akkaynak'ı kanepede yatar vaziyette görünce rahatsız etmemek için kapıyı çalmayıp uzaklaştı. Eşini daha sonra tekrar aramasına rağmen hiç cevap alamayan Nur Akkaynak, komşularından tekrar yardım istedi. Bunun üzerine eve giden komşuları, Mehmet Akın Akkaynak'ın aynı vaziyette yattığını görünce Nur Akkaynak'a gelmesini söyledi.



Kemer'e gelerek bir komşusuyla eve giden Nur Akkaynak, eşinin hareketsiz yattığını görünce 112 acil servis ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi yaptığı kontrolde Akkaynak'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaynak'ın vefatını duyan dostları ve silah arkadaşları da olay yerine gelerek Nur Akkaynak'a başsağlığı diledi. 2 çocuk babası Mehmet Akın Akkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin delil toplaması ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın Adli Tabip ile birlikte incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. (MK-Y)

