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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Emekli aileye beşinci kez hırsız şoku İzle

Emekli aileye beşinci kez hırsız şoku İzle

Hırsızlığın gerçekleştiği ev

Televizyon Parmak İzi Olay Yeri İnceleme Hırsız Müstakil Ev 

-Ev sahibi Mehmet Korkmaz ile röportaj
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapması

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da emekli bir ailenin evi son üç yılda beşinci kez hırsızlar tarafından soyuldu. Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 497 Sokak, No: 11’de bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, ikindi saatlerinde eşiyle birlikte çarşıya alış-verişe çıkan Mehmet Korkmaz, evlerine dönerek kapıyı açtıklarında adeta şok yaşadı. Evde tüm odaların karıştırıldığını gören aile durumu polise haber verdi. Eve gelen polis, yaptıkları incelemede, hırsız yada hırsızların eve, mutfak balkonunun penceresinden girdiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. İnceme ekibi, pencere ve odalarda parmak izi çalışması yaptı. “Hırsız, eşimin el emeğiyle kazandığı 30 euroyu almış” Kendisi gibi eşi de engelli olan Mehmet Korkmaz, hırsızlardan ailece bıktıklarını söyleyerek, “Bununla birlikte beşince kez evime hırsız girdi. Bir iki kere teşebbüste kalarak bir şey alınmamıştı. Bu hırsızlığı kimin yaptığını da bilmiyoruz. Evin görüntüsünde herhalde bayağı zengin birisi mi oturuyor zannediliyor. Ben emekli gariban birisiyim. Hırsız, hanımın elişi yaparak biriktirdiği 30 euro para ile biraz da bozuk para almış. Emekli adamın evinde ne olacakta, götürülen bunlar. Cep telefonu, televizyon ve laptop duruyor. Sadece yükte hafif pahada ağır ne var onu aramışlar “dedi.
Polis, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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