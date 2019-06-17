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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ yağmura ve doluya rağmen devam etti

‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ yağmura ve doluya rağmen devam etti

Gülten Mertin konuşması

Şehit Protesto İşten Çıkarma Allah 

-Nurşan Taylan konuşması
-Hüseyin Karaoğlu konuşması
-genel ve detay

( ANKARA ) -- Gülten Mert- “ Başkandan tek isteğimiz işe geri alınmak”- “Evi alabilmek için kredi çektim daha ödeyemedim” ANKARA

- Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam şehitlik anıtının önünde başladı.
Yağmur ve doluya rağmen yürüyüş devam etti. Seymen ekibi sendikacılara moral vermek amacıyla gösteri düzenledi.
Çevre illerden destek amacıyla çok sayıda sendika üyeleri de yürüyüşe katıldı.
Bolu’daki temizlik işinden çıkarılan Gülten Mert, “Hiçbir sorun yoktu bir anda işten çıkarıldık. 11’e kadar çalıştırdılar bizi sonrada bir mesaj atıp işten çıkarıldınız dediler. Temizlik işçisiyim. Başkandan tek isteğimiz işe geri alınmak. Bayramımız zehir geçti. Evi alabilmek için kredi çektim daha ödeyemedim hep kaldı ödeyemedik. Eşim de çalışmıyor” şeklinde konuştu.
Nurşan Taylan “İstanbul dan geldim arkadaşlara destek olmak için, yürüyüş güzel geçiyor. İnşallah işlerine geri döner. Geçen arabalardan ters bir tepki almadık” ifadelerini kullandı Yürüyüşün en yaşlısı olan (78) Hüseyin Karaoğlu ,” Yürüyüş çok iyi geçiyor, CHP’nin önüne kadar yürüyeceğim. Gerekirse genel merkezin önünde yatacağız. Çocuklarımızın hakkı için” dedi.
(MKM-
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