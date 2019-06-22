Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerin CHP Genel Merkezi önündeki mitingi (1) - ANKARA
- HAK İŞ sendikasının CHP Genel Merkezi önünde düzenlediği mitinge katılanlardan görüntüler - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki işçilerin alana gelmesi - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıANKARA (AA) - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (1)
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