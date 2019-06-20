Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde 10. gün

Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde 10. gün

Mahmut Arslanın konuşması

Protesto Sağanak Yağmur İşten Çıkarma 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü 10’uncu gününde Eryaman yakınlarında günü tamamladı. Hizmet-İş sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında AK Parti Bolu milletvekilleri ve çok sayıda sendika üyesi yürüyüşe katıldı.
Yürüyüş esnasında sağanak yağmur başladı.
Sendika üyeleri sağanak yağmur altında, ellerindeki pankartlarla Eryaman mevkiine kadar geldi ve günü tamamladı. Gün sonunda konuşma yapan Hak-İş Sendika Başkanı Mahmut Arslan,“Bugün Türkiye’nin değişik yerlerinden yürüyüşümüze katıldılar. Memur -Sen çok büyük bir katılımla destek vermiş oldular. Bizi onurlandırdılar, bize inanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir destek sağladılar. Bolu işçilerinin yürüyüşüne AK Parti Bolu milletvekillerine ve AK Parti belediyelerinden daha çok destek bekliyoruz. Çünkü biz haksızlığa uğradık” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı