Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde 10. gün

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( ANKARA ) ANKARA



- Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü 10’uncu gününde Eryaman yakınlarında günü tamamladı. Hizmet-İş sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında AK Parti Bolu milletvekilleri ve çok sayıda sendika üyesi yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş esnasında sağanak yağmur başladı.

Sendika üyeleri sağanak yağmur altında, ellerindeki pankartlarla Eryaman mevkiine kadar geldi ve günü tamamladı. Gün sonunda konuşma yapan Hak-İş Sendika Başkanı Mahmut Arslan,“Bugün Türkiye’nin değişik yerlerinden yürüyüşümüze katıldılar. Memur -Sen çok büyük bir katılımla destek vermiş oldular. Bizi onurlandırdılar, bize inanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir destek sağladılar. Bolu işçilerinin yürüyüşüne AK Parti Bolu milletvekillerine ve AK Parti belediyelerinden daha çok destek bekliyoruz. Çünkü biz haksızlığa uğradık” dedi.



