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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' - ANKARA İzle

'Emek ve Adalet Yürüyüşü' - ANKARA İzle

"Emek ve Adalet Yürüyüşü" - ANKARA - Hizmet - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in basın açıklaması - Sendika üyelerinin yürüyüşü"Emek ve Adalet Yürüyüşü" - Hizmet - İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün 11'inci günü, Etimesgut ilçesindeki Göksu Parkı yakınlarında başladı - Hizmet - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir: - "Arkadaşlarımız kesinlikle başlarını öne eğmesinler. Türkiye'deki bütün işçi kardeşlerimiz, bu sadece Hak - İş Konfederasyonuna bağlı işçilerimize verilen bir mücadele değil. Türkiye'deki bütün işçiler için verilen bir mücadele"ANKARA (AA) - Hizmet - İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün 11'inci günü, Etimesgut ilçesindeki Göksu Parkı yakınlarında başladı.
Yürüyüşün bugünkü bölümü için Konya'dan gelecek yaklaşık 300 sendika üyesinin katılımı öncesinde grup, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde toplandı.Hizmet - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe destek vermek için farklı illerden gelen sendika temsilcilerine teşekkür etti.Özdemir, yürüyüşün yarın sona ereceğini ve Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın CHP Genel Merkezi önünde yaklaşık 5 bin kişi ile bir basın açıklaması yapacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Amacımız, Türkiye genelindeki CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına son verilmesi. Her gün söylüyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımızın işine iade edilmesi, sendikal baskıların bitmesi ve toplu iş sözleşme uygulamalarının bir an önce başlaması. Bu arkadaşlarımız şehrin temizliğini yapan, suyunu getiren ve yolunu yapan arkadaşlarımız." - "Hiçbirinin başını öne eğdirmedik"İşten çıkarılan sendika üyelerinin herhangi bir makam değil sadece işe geri dönmek istediklerinin altını çizen Özdemir, "Arkadaşlarımız kesinlikle başlarını öne eğmesinler. Türkiye'deki bütün işçi kardeşlerimiz, bu sadece Hak - İş Konfederasyonuna bağlı işçilerimize verilen bir mücadele değil. Türkiye'deki bütün işçiler için verilen bir mücadele." ifadelerini kullandı.Hak - İş Konfederasyonunun mağdur olan işçileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirten Özdemir, "Bolu'daki arkadaşlarımızla 40 gün oturma eylemi yaptık. Ramazanda ve bayramda da eylem yaptık. Yağmurda, doluda yürüyüş yaptık ve hiçbirinin başını öne eğdirmedik." dedi.
Özdemir, Medya - İş, Öz Gıda İş ile Öz Orman - İş sendika temsilcilerinin de bugünkü yürüyüşe destek verdiğini söyledi.

Protesto İşten Çıkarma Basın Açıklaması Oturma Eylemi Irak 

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