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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' (3) - ANKARA Haberi

'Emek ve Adalet Yürüyüşü' (3) - ANKARA Haberi

"Emek ve Adalet Yürüyüşü" (3) - ANKARA - Sendika üyelerinin sloganlar eşliğinde yürüyüşü - Yürüyüşün Devlet Demiryolları 2'inci Bölge Müdürlüğü önünde son bulması - Yürüyüş sonrası açıklama yapan sendika yetkilileri - Sendika üyelerinin oynamasıANKARA - Hizmet - İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 11'inci günü, Devlet Demiryolları 2'inci Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi. - 3 -

Protesto İşten Çıkarma 

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